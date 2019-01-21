Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Hatay'da
1 saat önce
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, askeri birliklerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal, askeri birliklerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay
'ın İskenderun
ilçesine geldi.
Oramiral Özbal, Güney Deniz
Saha Komutanı Tümamiral Aydın
Şirin ve İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile temasları kapsamında ilk olarak İskenderun Kaymakamı İskender Yönden
'i ziyaret etti.
Yönden tarafından Kaymakamlık
girişinde karşılanan Özbal ve beraberindeki heyet, Kaymakamlığın tarihi binasını gezdi.
Makamda gerçekleşen görüşmede, Kaymakam Yönden ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:11 Kaynak: AA
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