Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 Göçmeni Sahil Güvenlik Ekiplerine Teslim Etti
10 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Ayvalık açıklarında tespit edilen göçmen botundaki 59 kişiyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.
Milli Savunma Bakanlığı
, Ayvalık
açıklarında tespit edilen göçmen botundaki 59 kişiyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Karşıyaka
karakol gemisi tarafından, 18 Şubat 2019'da Ayvalık açıklarında tespit edilen düzensiz göçmen botundaki 59 kişi (14'ü kadın, 34'ü çocuk) Sahil Güvenlik Komutanlığı
unsurlarına güvenli şekilde teslim edilmiştir" denildi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:43 Kaynak: İHA
Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz
AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor