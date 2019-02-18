Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 Göçmeni Sahil Güvenlik Ekiplerine Teslim Etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 Göçmeni Sahil Güvenlik Ekiplerine Teslim Etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Ayvalık açıklarında tespit edilen göçmen botundaki 59 kişiyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 Göçmeni Sahil Güvenlik Ekiplerine Teslim Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Ayvalık açıklarında tespit edilen göçmen botundaki 59 kişiyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Karşıyaka karakol gemisi tarafından, 18 Şubat 2019'da Ayvalık açıklarında tespit edilen düzensiz göçmen botundaki 59 kişi (14'ü kadın, 34'ü çocuk) Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına güvenli şekilde teslim edilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:01 Kaynak: İHA

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