Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 Göçmeni Sahil Güvenlik Ekiplerine Teslim Etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 Göçmeni Sahil Güvenlik Ekiplerine Teslim Etti

6 dakika önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 göçmeni Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Ayvalık açıklarında tespit edilen göçmen botundaki 59 kişiyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 göçmeni Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Ayvalık açıklarında tespit edilen göçmen botundaki 59 kişiyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Karşıyaka karakol gemisi tarafından, 18 Şubat 2019'da Ayvalık açıklarında tespit edilen düzensiz göçmen botundaki 59 kişi (14'ü kadın, 34'ü çocuk) Sahil Güvenlik K. lığı unsurlarına güvenli şekilde teslim edilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Genel
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