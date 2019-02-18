Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 göçmeni Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti

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Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti