Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri - Son Dakika
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri

03.09.2022 20:46
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü kapsamında konser verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü kapsamında konser verdi.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde verilen konserde, askeri bando tarafından "Sakarya Marşı", "Alay Marşı" ve "Biz Şen Gemicileriz" gibi marşlar ile "Nihavent Longa", "Kürdilihicazkar Longa" ve "Bir Yangının Külünü" gibi klasik Türk müziği eserleri seslendirildi.

Konseri izleyenler, marş ve türkülere eşlik ederken coşku dolu anlar yaşadı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri - Son Dakika
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