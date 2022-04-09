Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor - Son Dakika
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor

09.04.2022 11:48
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilecek açık deniz karakol gemisinin (ADKG) üretimine geçildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilecek açık deniz karakol gemisinin (ADKG) üretimine geçildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, MİLGEM sınıfı korvetlerin varyantı olarak geliştirilen ADKG, farklı bir ana tahrik sistemi, yapısal ve genel yerleşim felsefesi ile daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle inşa edilmesi için baştan aşağı yeniden tasarlandı.

Uzunluğu 99,56 metre olan ADKG platformu, istihbarat gözetleme ve keşif, arama-kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekatı ve deniz özel harekatı temel görevlerini yapacak.

Ayrıca ikincil görevler olarak deniz hava harekatı, elektronik ve akustik harp, kara bombardımanı, asimetrik tehditlere karşı savunma, deniz nakliyatının korunması, amfibi harekat kapsamında destek ve eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirecek.

ADKG, yeni geliştirilen milli silah ve sensör sistemlerinin sonradan entegre edilmesine olanak sağlayacak "yerinde hazır" tasarım felsefesiyle inşa edilecek.

Toplam 104 kişilik yaşam yeri kapasitesi olan ADKG, "Dizel-Elektrik Motoru Kombinasyonu (CODELOD)" ana tahrik sistemi ile 4 bin 500 deniz mili seyir siasına sahip olacak.

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Kaynak: AA

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