Türk ve Libya askeri gemileri arasında ortak eğitim - Son Dakika
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Türk ve Libya askeri gemileri arasında ortak eğitim

29.09.2022 09:47
Türk ve Libya askeri gemileri arasında ortak eğitim

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Libya Deniz Kuvvetleri arasında ortak eğitim düzenlendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Libya Deniz Kuvvetleri arasında ortak eğitim düzenlendi.

Türkiye ve Libya arasında askeri eğitim iş birliği konularındaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı IBN OUF-132 ile Türk Deniz Görev Grubu Komutanlığı emrindeki TCG Gaziantep ortak eğitime katıldı.

Akdeniz'de manevra talimlerinin yanı sıra iki gemi arasında görünür muhabere anlamına gelen simafor ile çeşitli eğitimlerin başarıyla tamamlandığı faaliyetin, iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri güçlendirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

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Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk ve Libya askeri gemileri arasında ortak eğitim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk ve Libya askeri gemileri arasında ortak eğitim - Son Dakika
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