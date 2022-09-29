Akdeniz 'de manevra talimlerinin yanı sıra iki gemi arasında görünür muhabere anlamına gelen simafor ile çeşitli eğitimlerin başarıyla tamamlandığı faaliyetin, iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri güçlendirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk ve Libya askeri gemileri arasında ortak eğitim - Son Dakika

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