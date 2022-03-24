Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA - Son Dakika
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA

24.03.2022 10:47
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak olan 2 ANKA-S ile 1 AKSUNGUR insansız hava araçlarının (İHA) envantere alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak olan 2 ANKA-S ile 1 AKSUNGUR insansız hava araçlarının (İHA) envantere alındığını açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-S ile AKSUNGUR İHA'nın teslimatlarına bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA
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Kaynak: DHA

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