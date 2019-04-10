Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Operasyon

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Operasyon

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Operasyon, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen 3 astsubay olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında 10.04.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 11 i aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:51 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Seçimler Sonrası Ankara'da MHP Lideri Bahçeli ile Bir Araya Gelecek Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür Abdullah Gül'den Yeni Parti Kuracağı Konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na Talimat: Bekleyin Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 11:02:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]