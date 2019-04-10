Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Operasyon
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:51 Kaynak: İHA
'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar
ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen 3 astsubay olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında 10.04.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 11 i aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele
Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
(İHA)
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