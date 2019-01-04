Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 35 Gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 35 Gözaltı

33 dakika önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde olan 35 astsubay gözaltına alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 35 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde olan 35 astsubay gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde, diğerleri hakkında daha önce idari işlem yapılan 35 astsubayın, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ve örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri saptandı. FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun hala aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

Ankara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli Dünya Siyaset Tarihine Geçti! MHP Lideri Bahçeli, Başka Partiye Oy Verecek

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü Yeniçağ Yazarı Selim Demirağ, Mansur Yavaş'ın Açıkladığı Anketi Paylaştı: AK Parti'nin Anketlerinde 8-9 Puan Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 10:53:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 35 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]