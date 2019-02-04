Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 36 Gözaltı Kararı
2 saat önce
Ankara'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından 'periyodik arama' sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bazıları gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun aktif görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:23 Kaynak: DHA
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