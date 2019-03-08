Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı Kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı Kararı

1 saat önce

ANKARA'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ/PDY üyesi askerleri örgüt adına yönetip, yönlendirdiği iddiasıyla 20 sivil 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ/PDY üyesi askerleri örgüt adına yönetip, yönlendirdiği iddiasıyla 20 sivil 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerleri örgüt adına yönetip, yönlendiren 20 sivil 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince bazıları gözaltına alınan şüpheliler arasında 3 öğretmen, 1 avukat, 1 doktor ve 4 kamu çalışanı ile özel sektör çalışanlarının bulunduğu belirtildi. Daha önce gözaltına alınıp, 'etkin pişmanlık'tan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ/PDY ile bağlantıları saptanan askerleri yönetip, yönlendiren 'mahrem imam'ların gözaltı işlemleri sürdürülüyor. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:25 Kaynak: DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
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