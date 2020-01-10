Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, 'ByLock' içerikleri ve araştırmalar sonucunda örgüt üyesi olduğu tespit edilen 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılan binbaşı, 3'ü ihraç edilmiş teğmen, 7'si aktif görevde astsubay ve 1'i emekli astsubay 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlardan şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:29 Kaynak: DHA
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