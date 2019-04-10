Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Soruşturması: 29 Gözaltı Kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Soruşturması: 29 Gözaltı Kararı

43 dakika önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 1'i albay, 1'i yarbay, 12'si binbaşı olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Soruşturması: 29 Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 1'i albay, 1'i yarbay, 12'si binbaşı olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi. - Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:10 Kaynak: DHA
Ankara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı Ankara'da Sokak Köpekleri Zehirlendi, Yavaş Sorumluların Bulunması İçin Talimatı Verdi Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:53:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Fetö Soruşturması: 29 Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]