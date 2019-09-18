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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Anadolu Üniversitesine ziyaret

22 dakika önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen bir heyet Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Anadolu Üniversitesine ziyaret, System.String[]

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen bir heyet Anadolu Üniversitesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında üniversitenin farklı birimlerinde incelemelerde bulunan konuklar, uzaktan eğitimle yürütülen eğitim öğretim hizmetleri hakkında bilgiler aldı.


Ziyaretin ilk durağında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı heyeti Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede, Anadolu Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında ileride gerçekleştirilebilecek eğitim iş birlikleri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Buradaki görüşmede, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan ile Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serpil Koçdar da yer aldı.


Heyet daha sonra, AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney'i ziyaret etti. Açıköğretim Fakültesi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Açıköğretim Sistemi aracılığıyla yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve e-Sertifika programları hakkında bilgiler verildi. Heyetin son durağı ise AÖF Öğrenme Teknolojileri ve Ar-Ge (ÖTAG) birimi oldu. Konuklar birim bünyesindeki e-öğrenme malzemelerinin üretildiği ortamları ve stüdyoları gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Anadolu Üniversitesi, Denizkurdu-2019 tatbikatına da destek vermişti


Anadolu Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen Denizkurdu-2019 tatbikatında yer almıştı. Protokol kapsamında; Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığından ilgili personele eğitim desteği verilmişti. Gerçekleştirilen eğitimlerde iletişimci liderlik, haber yazma teknikleri, basın ve halka ilişkiler, kriz yönetimi, topluluk önünde konuşma, video yapım tekniği, televizyon haberciliği, sosyal medya yönetimi konuları anlatılmıştı. Ayrıca, tatbikatta kullanılacak 'enjeksiyonlarının' çekimi, 'sosyal medya enjeksiyonları', tatbikat tanıtım klibi gibi ilk çalışmalar, Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmişti. - ESKİŞEHİR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Anadolu Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:57 Kaynak: İHA
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