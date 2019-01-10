Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Ege ve Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"
2 saat önce
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege ve Doğu Akdeniz'de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege
ve Doğu Akdeniz
'de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi.
Görüntü dökümü
-Eğitimden genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:10 Kaynak: DHA
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