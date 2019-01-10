Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Fiili Silah Atış Eğitimleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Fiili Silah Atış Eğitimleri

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Ege ve Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege ve Doğu Akdeniz'de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Ege ve Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege ve Doğu Akdeniz'de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

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