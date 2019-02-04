Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Fetö Operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Fetö Operasyonu

2 saat önce

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ve 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiAnkara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 1 binbaşı ve 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında...

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ve 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 1 binbaşı ve 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve ikametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı. Ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen şüphelilerden 10'unun aktif görevde olduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

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