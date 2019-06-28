Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
1 saat önce
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 3'ü albay 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 3'ü albay 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:33
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