Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

14.01.2021 22:11
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu, System.String[]

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Son Dakika


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