Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
14.01.2021 22:11
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in 9 Ocak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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