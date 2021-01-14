"Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert, 9 Ocak 2021 tarihinde, görev esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ocak 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

(İHA)