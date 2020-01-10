Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, ByLock içerikleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan binbaşı, 3'ü ihraç teğmen, 7'si aktif görevde, 1'i emekli astsubay rütbesinde olmak üzere toplam 12 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin tamamı yakalanmıştır" denildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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