Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, ByLock içerikleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan binbaşı, 3'ü ihraç teğmen, 7'si aktif görevde, 1'i emekli astsubay rütbesinde olmak üzere toplam 12 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin tamamı yakalanmıştır" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı
İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama Tekerlekli sandalyesiyle alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti Valilik, Ankara'da ekmeğe yapılan zammı iptal etti

Son Dakika Haberleri
16:33 Adıyaman 6 köpeğin saldırdığı kız tedavi altına alındı - Son Dakika
16:33 Cumhurbaşkanı erdoğan çamlıca televiyon kulesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
16:33 Torununa kavuşan babaanne eyleme devam ediyor - Son Dakika
16:33 Üsküdar'da otomobil işyerinin duvarına çarptı 2 yaralı - Son Dakika
16:33 Avukatlar bu kez paris'te bakanı cübbelerle protesto etti - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 16:34:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]