Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi iş makineleriyle Kastamonu'dan Sinop'a yola çıktı - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, enkaz temizleme ve çevre düzenlemesine katılacak araçlarla Sinop'un Türkeli ilçesine doğru yola çıktı.
Kastamonu'nun Abana sahilinden TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine 7 adet iş makinesi yüklendi.
Sel felaketi nedeniyle kara yolu bağlantısı güçlükle yapılan Sinop'un Türkeli ilçesine yardım için giden Milli Savunma Bakanlığına ait çıkarma gemisi, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından iş makinelerini Türkeli'ne indirecek.
Araçlar, sel bölgesinde enkaz temizleme ve çevre düzenlemelerinde kullanılacak.
Kaynak: AA
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