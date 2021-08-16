Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi iş makineleriyle Kastamonu'dan Sinop'a yola çıktı - Son Dakika

Araçlar, sel bölgesinde enkaz temizleme ve çevre düzenlemelerinde kullanılacak.

Sel felaketi nedeniyle kara yolu bağlantısı güçlükle yapılan Sinop'un Türkeli ilçesine yardım için giden Milli Savunma Bakanlığına ait çıkarma gemisi, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından iş makinelerini Türkeli'ne indirecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, enkaz temizleme ve çevre düzenlemesine katılacak araçlarla Sinop 'un Türkeli ilçesine doğru yola çıktı.

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