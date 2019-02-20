Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Sürmene'de Yapacağı Lojistik Üs

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Sürmene'de Yapacağı Lojistik Üs

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının lojistik üs yapacağı Sürmene Yeniçam Tersanesi'ndeki limana ilk askeri gemi TCG Fatih Fırkateyni demirledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Sürmene'de Yapacağı Lojistik Üs, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının lojistik üs yapacağı Sürmene Yeniçam Tersanesi'ndeki limana ilk askeri gemi TCG Fatih Fırkateyni demirledi.

Geminin gelişi dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, yaklaşık 5 yıldır lojistik üs konusunda çalışmalarının devam ettiğini ve nihayetinde sonuca ulaştıklarını söyledi.

Kendileri için mutlu bir gün olduğunu ifade eden Üstün, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye için de önemli bir gün. Türkiye genelinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 8 üssü var ve 9'ncusu Sürmene'de kuruluyor. Bu, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil. Ayrıca dünya basını da bu gelişmeye yakından ilgi gösteriyor. Rus ve Alman basın organlarında buradaki üsle ilgili haberler yayımlandı. İnşallah bundan sonraki süreçleri birlikte izleyip göreceğiz." diye konuştu.

Üstün, konuşmasının ardından TCG Fatih Fırkateyni gemi komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak ve beraberindeki askerleri karşıladı.

TCG Fatih Fırkateyni'nin yarın ilçeden ayrılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:07 Kaynak: AA

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