Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri'nden Halfeti'ye hediye
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Deniz Kuvvetleri'nden Halfeti'ye hediye

1 saat önce

Denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisinin önceden kullandığı BİNEK-63, Birecik Barajında kullanılmak üzere, Halfeti Belediyesine teslim edildi.

Deniz Kuvvetleri'nden Halfeti'ye hediye, System.String[]
Denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisinin önceden kullandığı BİNEK-63, Birecik Barajında kullanılmak üzere, Halfeti Belediyesine teslim edildi.

Denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisinin önceden kullandığı BİNEK-63 isimli tekne, Halfeti - Birecik Barajında kullanılmak üzere Halfeti Belediyesine teslim edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:48 Kaynak: İHA
Birecik, Sokullu Mehmet Paşa, Halfeti, 3. Sayfa
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