Deniz Kuvvetleri'nden minik öğrencilere hediye - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Konya'nın Hadim ilçesinde öğrenim gören öğrencilere çeşitli hediyeler gönderildi.

Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlkokulu sınıf öğretmeni Dilek Demirci, yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte geçen aylarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline hitaben mektup yazdıklarını söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından öğrencilere yanıt ve hediyeler gönderildiğini belirten Demirci, "Geçen sene öğrencilerimle birlikte sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e moral, motivasyon ve destek amacıyla çeşitli resim ve mektup göndermiştik. Gönderdiğimiz mektup ve resimler Deniz Kuvvetleri Dergisinde yayınlandı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü ve TCG Gediz Komutanlığı'na bağlı komutan ve askerler de öğrencilerimize özel hediyeler yaptırarak göndermiş. Bizi ve öğrencilerimizi unutmadıkları için çok mutlu olduk. Tüm askeri personelimize teşekkür ediyorum. Gönderilen hediyeleri Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Küçükhan, Şube müdürümüz Bilal Dal ve okul müdürümüz Samet Kaynak ile birlikte öğrencilerimize takdim ettik" dedi. - KONYA