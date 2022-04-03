Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında - Son Dakika
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Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında

03.04.2022 11:27
Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önlemlerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önlemlerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor.

Engin ve Aydın sınıflarındaki mayın avlama gemileri, sonar sistemleri ve insansız su altı araçları ile mayınla mücadele konusunda önemli görevler üstlenirken mayınların tespitinde hafif otonom su altı cihazı kullanılıyor.

Mayının tespitinin ardından ise imha görevi için sıra SAS timlerine geliyor. Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler, ilk olarak emniyeti sağlıyor. Bölge emniyetinin alınmasının ardından SAS timleri, mayınları imha ediyor.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında
Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında
Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında

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Kaynak: AA

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