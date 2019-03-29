Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri'nin Helikopteri, Emre İçin Havalandı

Deniz Kuvvetleri'nin Helikopteri, Emre İçin Havalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Emre Kahveci (20), göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Deniz Kuvvetleri'nin Helikopteri, Emre İçin Havalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Emre Kahveci (20), göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Kahveci,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Gökçeada ilçesinde yaşayan Emre Kahveci, dün, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Kahveci, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'SH-70' tipi helikopteriyle kent merkezine gönderildi.  Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kahveci'nin, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Emre Kahveci'nin taburcu edildiği öğrenilirken,  Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  "Çanakkale Valiliği tarafından kalp krizi geçirdiği bildirilen bir vatandaşımızın; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait SH-70 tipi helikopter ile 28 Mart 2019 tarihinde Gökçeada'dan Çanakkale şehir merkezindeki sağlık teşkillerine tıbbi tahliyesi sağlandı" denildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:53 Kaynak: DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kalp Krizi, Gökçeada, Çanakkale, Güncel
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