Deniz Kuvvetleri tespit etti, Sahil Güvenlik yakaladı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen lastik bot içindeki 40 düzensiz göçmen Deniz Kuvvetlerine ait TCG Tuzla Karakol Gemisi tarafından tespit edildi. Tespit edilen bot içindeki düzensiz göçmenler daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla Karakol Gemisi, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı. Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen bot içindeki 40 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için limana çıkartıldı. - BALIKESİR