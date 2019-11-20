Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetleri tespit etti, Sahil Güvenlik yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Deniz Kuvvetleri tespit etti, Sahil Güvenlik yakaladı - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri tespit etti, Sahil Güvenlik yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen lastik bot içindeki 40 düzensiz göçmen Deniz Kuvvetlerine ait TCG Tuzla Karakol Gemisi tarafından tespit edildi.

Deniz Kuvvetleri tespit etti, Sahil Güvenlik yakaladı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen lastik bot içindeki 40 düzensiz göçmen Deniz Kuvvetlerine ait TCG Tuzla Karakol Gemisi tarafından tespit edildi. Tespit edilen bot içindeki düzensiz göçmenler daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla Karakol Gemisi, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı. Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen bot içindeki 40 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için limana çıkartıldı. - BALIKESİR

Edremit Körfezi, Balıkesir, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
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