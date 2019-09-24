Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında 7'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında farklı rütbelerden 7'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.