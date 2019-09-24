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Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu

46 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan, 7'si muvazzaf 20 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan, 7'si muvazzaf 20 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine, soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında farklı rütbelerden 7'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerinin, 8 ilde 12 zanlıyı yakaladığı öğrenildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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