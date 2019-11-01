Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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