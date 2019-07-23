Son Dakika Haberleri: Deniz Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz'e kesintisiz refakat
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Deniz Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz'e kesintisiz refakat

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, su üstü ve su altından kesintisiz olarak refakat ediyor.

Deniz Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz'e kesintisiz refakat, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, su üstü ve su altından kesintisiz olarak refakat ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, "Bayraktar TB-2 İHA, Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri" su üstünde, "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar" ve su altında "Denizaltılar" ile kesintisiz olarak refakat ediyor. - ANKARA
Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
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