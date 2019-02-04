Deniz Kuvvetlerine Fetö Operasyonu
2 saat önce
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara
'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılık
kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları öne sürülen biri binbaşı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, 10'u halen görevde bulunan şüphelilerden 23'ünü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete getirileceği, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:24 Kaynak: AA
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