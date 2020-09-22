Deniz Kuvvetlerine taze kan - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak yedek astsubay astçavuşlar için tören düzenlendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 156 yedek astsubay astçavuş için Altınova ve Derince'de mezuniyet töreni düzenlendi. Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda ve Kocaeli Derince Eğitim Merkezi Komutanlığında, Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 380'inci dönem mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

(İHA)