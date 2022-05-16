DENİZ MANZARALI ŞEHİR HASTANESİ YÜKSELİYOR - Son Dakika

ANTALYA'da kamu hastanelerindeki yatak kapasitesinin yarısını oluşturacak olan dünya standartlarındaki Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımı sürüyor. Deniz manzaralı hastane hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, 'Antalya turizmin başkenti ama biz bunu güçlü sağlık altyapımızla birleştirip sağlık turizminin de başkenti haline getirmeyi hedefliyoruz. Şehir hastanesi de bu noktada bizim için biçilmiş bir kaftan olacak" dedi.

Kepez ilçesinde yapımına geçen yıl mart ayında başlanan, 373 bin metrekarelik alana sahip olması planlanan Antalya Şehir Hastanesi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Fiziki olarak yüzde 50'si tamamlanan hastane, 246'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 1048 yatak kapasiteli planlandı.

İhtiyaç halinde yatak kapasitesi 1750'ye çıkabilecek hastane aynı zamanda kentin ihtiyaç ve taleplerine göre planlanıyor. Kentteki yatak kapasitesinin yarısını oluşturacak olan hastane acil servis bölümünün kapalı alanı 11 bin metrekare olacak. Dünya standartlarına uygun malzemelerin kullanıldığı, akıllı hastane özelliklerine sahip hastane, günlük 30 bin hastayı ağırlayacak kapasitede olacak.

NİSAN 2023'TE TAMAMLANACAK

Hastanede aynı kampüs içerisinde entegre bir şekilde ihtiyaç duyulan tüm sağlık hizmetlerinin verilmesi sağlanacak. Bir tarafı deniz, bir tarafı orman manzaralı olan ve Nisan 2023'te tamamlanması planlanan hastanenin kentin sağlık turizmi rakamlarını artırmada önemli rol oynaması bekleniyor.

KAPASİTE 1750 YATAĞA ÇIKABİLİYOR

Şehir hastanelerinin sağlık sisteminin vizyon projelerinden biri olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, 'Şu an şehir hastanemizin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 civarında. 1048 yatak tekli planlandı. Fakat bunun altyapısını 2'li planladık. Her odada istenildiği zaman 2 kişinin yatabileceği şekilde altyapı mevcut. Bu haliyle yatak kapasitesi 1750'ye çıkıyor. Pandemiyle birlikte yatak kapasitesinin ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.

'SAĞLIK İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK HASTANE'

Antalya'nın sürekli büyüyen ve göç alan bir kent olduğunu belirten Op. Dr. Başıbüyük, '1048'in, 1750'ye çıkması nüfusun artmasıyla beraber ihtiyaç oluşturabilecek yatak sayısını artırmak için çok önemli. 1750 yatak demek şu an ilimizde kamuda bulunan yatak kapasitesinin yüzde 50'sini oluşturuyor. Yoğun bakım yatak kapasitesi ise ilimizde bulunan kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatak sayılarının yüzde 50'sine tekabül ediyor. İlimizde sağlık ihtiyacını karşılayabilecek bir hastane" diye konuştu.

11 BİN METREKARELİK ACİL SERVİS

Hastanenin altyapısının günlük 25 bin hastaya hizmet verebilecek şekilde olduğunu söyleyen Op. Dr. Başıbüyük, 'Acil serviste kullanılan kapalı alan 11 bin metrekare olacak. Buradaki acil servis alanı belli hastanelerimizin tamamının metrekarelerine tekabül ediyor. Burayı da dahil ettiğimizde günlük 30 binin üzerinde kişiye hizmet verebilecek" dedi.

İLÇELERDE DE HASTANE İNŞAATLARI DEVAM EDİYOR

Farklı ilçelerde de hastane yatırımlarının devam ettiğini belirten Op. Dr. Başıbüyük, 'İlimizde inşaatı devam eden sadece şehir hastanemiz yok. İlçelerimizde de inşaatı ve projeleri devam edenler var. Alanya'da 200 yataklı hastanemizin inşaatı devam ediyor. Aksu'da 300 yataklı, Döşemealtı'nda 100 yataklı bir hastane, Manavgat'ta proje çizimi devam eden 300 yataklı bir hastanemiz var. Şehir hastanesinin bitiş tarihi Nisan 2023 olarak planlandı" diye konuştu.

'TAMAMEN AKILLI HASTANE'

Şehir hastanesinin kentteki 20'nci kamu hastanesi olacağını söyleyen Op. Dr. Başıbüyük, 'Şehir hastanesinde verilen hizmetlerin kalitesini 1 değil, 3-4 tık yukarıya taşıyacak bir hizmet kalitesiyle planlandı. Tamamen akıllı bir hastane projesi. İlimize yurtdışından gelip tedavi olmak isteyenler, hem turizmi hem sağlık hizmetini beraber almak isteyenler için bu hizmetin verilebileceği ideal hastanelerden biri olacak" dedi.

'SAĞLIK TURİZMİNİN DE BAŞKENTİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Hastanenin sağlık turizmine de katkıları olacağını söyleyen Op. Dr. Başıbüyük, 'Bu sadece bizim vatandaşımıza değil yurtdışından gelecek olan hem turistin sağlığı noktasında hem de sağlık turizmi noktasında hizmet almak isteyenler için ideal bir nokta. Arkası orman arazisi, ön tarafına bakınca denizi çok rahat görebilen ve yüksek kalitede hizmet sağlayabilen bir alan. Antalya geçen yıl 9 milyonun üzerinde turisti ağırlayan bir nokta. Buraya gelenlerin bir şekilde sağlık hizmeti alması gerektiği bir yer. Antalya turizmin başkenti ama biz bunu güçlü sağlık altyapımızla birleştirip sağlık turizminin de başkenti haline getirmeyi hedefliyoruz. Şehir hastanesi de bu noktada bizim için biçilmiş bir kaftan olacak" diye konuştu.