Son Dakika Haberleri: Deniz Manzaralı Villada Korkutan Yangın

Deniz Manzaralı Villada Korkutan Yangın

1 saat önce

Beylikdüzü Gürpınar'da bir villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Deniz Manzaralı Villada Korkutan Yangın, System.String[]
Beylikdüzü Gürpınar'da bir villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi Öznur Sokak'ta bulunan villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı villada yangın çıktı. Yangın ve yoğun duman kısa sürede tüm evi sardı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan villayı kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışması yapılan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, yangın sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:42 Kaynak: İHA

İtfaiye, Beylikdüzü, Gürpınar, 3. Sayfa
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