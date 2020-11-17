DENİZ MANZARASIYLA KEYİF ANLARINIZA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Usta şeflerin elinde sanata dönüşen birbirinden lezzetli ve zengin meze çeşitleriyle gurmelere layık bir menüsüyle, en taze balıkları sunan Kalamış Paysage Restaurant, üst düzey hijyen kurallarıyla da gönül rahatlığıyla hizmet veriyor. Zengin deniz ürünleri menüsüyle öne çıkan mekan, özel konumu sayesinde ve muhteşem deniz manzarasıyla günün her saati keyifli anlar vaat ediyor.





Dört Mevsim Lezzet Sunuyor





Dört mevsim açık ve kapalı konseptiyle göze hitap eden Kalamış Paysage Restaurant, levrek marin, Girit ezme, köpoğlu, somon marin gibi mezeleri, balık köfte, tereyağında karides, Ayvalık lokumu gibi ara sıcakları, ana yemekte levrek ızgara, lüfer, dülger, kırlangıç, çupra, lagos gibi balık çeşitleriyle de damaklarda unutulmaz izler bırakıyor.