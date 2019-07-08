Son Dakika Haberleri: Deniz mayını imha edildi
Son Dakika Güncel Haber

Deniz mayını imha edildi

1 saat önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde balıkçıların ağına takılan deniz mayınının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, 1910-1912 yıllarına ait MO8 Rus tipi deniz mayını olduğu tespit edildi.
Mayın, SAS ekiplerince, daha önce boşaltılan Ortaköy Mahallesi mevkisinde patlayıcı madde düzeneği ile patlatılarak ihmal edildi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 Temmuz'da balıkçılar, ağlarına top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan bir cismin takıldığını görmüş, yapılan araştırmada, cismin deniz mayını olduğu tespit edilmişti.
Deniz mayını imha edildi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:10 Kaynak: AA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kocaali, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400 parçalarının Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi Selfie çekmek isteyen Rus genç, 25 bin voltluk elektriğe kapıldı Gümüşhane'de koliform bakterisi alarmı! 118 kişi hastaneye kaldırıldı Eski MB Başkanı Yılmaz'dan görevden alma yorumu: Kolunuzu verdiniz, vücudunuzu kaptırdınız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 22:53:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz mayını imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]