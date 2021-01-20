Deniz mayını imha edildi - Son Dakika

Deniz mayını imha edildi

20.01.2021 15:51

Deniz mayını imha edildi Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi.

Deniz mayını imha edildi

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü açıklarında balıkçıların ağına mayın takıldı. 4 mil açıkta ağlara takılan mayın Helaldı Limanı'na çıkarıldı. Yapılan incelemede deniz mayınının Rus yapımı olduğu belirlendi.

Deniz mayını, Helaldı Limanı'nın 50 metre uzaklığındaki deniz kıyısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma Komutanlığı ekiplerince imha edildi. İnfilak ettirilen mayın, Helaldı Limanı'ndaki bazı barakalarda hasara yol açarken, imhanın etkisi Güzelkent köyü merkezinde de hissedildi. Mayının patladığı yerde de dev çukur oluştu.

Deniz mayını imha edildi
Deniz mayını imha edildi
Deniz mayını imha edildi
Deniz mayını imha edildi

Türkeli, Mayın, Sinop, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deniz mayını imha edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Millonarios, Falcao'yu transfer etmek istiyor: Her gün formamızı giydiğini hayal ediyorum Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor         
16:41
Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti         
16:18
Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti         
15:59
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı         
15:39
Türk iş adamı Yavuz Selim Yükselir BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi Türk iş adamı Yavuz Selim Yükselir BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi         
15:36
Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı         
15:18
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu         
14:58
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeş, geride gözü yaşlı bir dede bıraktı Çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeş, geride gözü yaşlı bir dede bıraktı         
14:23
Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi         
13:22
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 16:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz mayını imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei