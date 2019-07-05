Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu (2)
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FÜNYE İLE PATLATILDIDüzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran deniz mayını tetikleyicisi bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:56 Kaynak: DHA
FÜNYE İLE PATLATILDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran deniz mayını tetikleyicisi bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı. Deniz mayını tetikleyicisinin Rus yapımı olduğu, dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirtildi.
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