Son Dakika Haberleri: Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu (2)
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Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu (2)

46 dakika önce

FÜNYE İLE PATLATILDIDüzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran deniz mayını tetikleyicisi bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı.

Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu (2), System.String[]

FÜNYE İLE PATLATILDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran deniz mayını tetikleyicisi bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı. Deniz mayını tetikleyicisinin Rus yapımı olduğu, dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:56 Kaynak: DHA
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