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Deniz memelilerini kurtarma tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

Deniz memelilerini kurtarma tatbikatı düzenlendi

03.11.2021 09:39

Sahilden görüntüler Tatbikat görevlileri Tatbikata hazırlık Tatbikatın başlaması Tatbikatta kullanılan maket balina ve maket yunus Maket balina ve maket yunus üzerinde kurtarma çalışması Deniz memelileri uzmanı Dwi Suprapti'nin açıklamaları Son 5 yılda kıyıya vuran deniz memelilerinin sayısı...

Sahilden görüntüler

Tatbikat görevlileri

Tatbikata hazırlık

Tatbikatın başlaması

Tatbikatta kullanılan maket balina ve maket yunus

Maket balina ve maket yunus üzerinde kurtarma çalışması

Deniz memelileri uzmanı Dwi Suprapti'nin açıklamaları Son 5 yılda kıyıya vuran deniz memelilerinin sayısı 444'ü bulan Endonezya'da Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Açe bölgesindeki Ulee Lheu sahilinde kurtarma tatbikatı ile gönüllülere eğitim verdi. Balina ve yunus balığı maketlerinin kullanıldığı tatbikatta, kıyıya vurduğu varsayılan memeliler, tekrar denizle buluşturuldu.

Deniz memelilerini kurtarma tatbikatı düzenlendi
Deniz memelilerini kurtarma tatbikatı düzenlendi
Deniz memelilerini kurtarma tatbikatı düzenlendi
Deniz memelilerini kurtarma tatbikatı düzenlendi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Endonezya, Tatbikat, Açe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz memelilerini kurtarma tatbikatı düzenlendi - Son Dakika


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