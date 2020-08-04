Deniz motorlarına dadanan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Turan ve Çayağzı Mahallelerinde teknelerden deniz motorlarını çalan hırsızlık zanlıları yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçesi'ne bağlı Turan ve Çayağzı kırsal mahallelerinde iki teknenin kıçtan takma özelliğindeki motorları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Motor sahiplerinin jandarmaya teknelerindeki motorların çalındığı ihbarının bulunmasıyla, çalışma başlatan ekipler, yaptıkları sıkı bir takip sonucu hırsızlık zanlısı olarak 2 kişiyi yakaladı. İfadeleri alınan zanlılar Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, zanlılardan birini tutuklarken, diğerini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Hırsızlar tarafından çalınan deniz motorları jandarma tarafından tene sahiplerine geri iade edildi. - BALIKESİR