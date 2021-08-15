Deniz Öncü'den Moto3 kariyerindeki ikinci podyum

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin 11'inci yarışını ikinci sırada tamamladı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin 11'inci yarışını ikinci sırada tamamladı. Barcelona'daki Katalonya Pisti'nde kariyerinin ilk podyumunu elde eden Deniz Öncü, Avusturya'da ikinci olarak bu sezon ikinci kez yarışı podyumda tamamladı. Sıralama turlarında iyi bir sonuç yakalayan Deniz Öncü, Red Bull Ring'deki yarışa 5'inci sırada başladı.Yarış başlangıcında iyi start alan Deniz Öncü, ilk virajda güzel bir atak yaparak 3'üncü sıraya yükseldi. Sıralama turlarında iyi bir sonuç yakalayan Deniz Öncü, Red Bull Ring'deki yarışa 5'inci sırada başladı.Yarış başlangıcında iyi start alan Deniz Öncü, ilk virajda güzel bir atak yaparak 3'üncü sıraya yükseldi. Romano Fenati ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine girişen Deniz, henüz 4'üncü virajda birinciliğe yükseldi. Yarışın geri kalan kısmında ilk sıraları kovalamaya devam eden Deniz, bir ara 4'üncülüğe kadar gerilese de tekrar lider olmayı başardı. Son turuna lider girdiği mücadelede Moto3 takviminde sezonun 12'nci yarışı 29 Ağustos'ta İngiltere'de koşulacak.



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