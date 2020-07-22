Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, İspanya'da piste çıkacak

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı 24-26 Temmuz tarihlerinde Jerez-Angel Nieto pistinde yapılacak. Moto3 sınıfında milli motosikletçi Deniz Öncü geçen hafta yaşadığı şanssızlığı kırmaya çalışacak. Şampiyonanın 3. ayak yarışları 24 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak. 25 Temmuz Cumartesi günü sıralamalarla geçilecek. 26 Temmuz Pazar günü ise Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu, TSİ 12.00'de sezonun 22 turluk üçüncü mücadelesi için start alacak.

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, İspanya 'da iki farklı şampiyonada piste çıkarak Türkiye 'yi temsil edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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