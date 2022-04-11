Deniz ortasında ateşli gösteri nefes kesti - Son Dakika

Mersin'de Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümü renkli görüntülerle kutlandı. Özellikle denizin ortasında bir gemiye düzenekle kurulan '10 Nisan, Mersin' yazısının ateşle yakılması vatandaşların büyük ilgisini çekerken, havai fişek ve dron gösterisi de etkinliğe renk kattı.

Mersin'de Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümü, kutlandı. Özgecan Barış Meydanında düzenlenen etkinliğe Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, milletvekilleri, il protokolü, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra il protokolü tarafından emniyete yeni alanın araçların kurdele kesimi yapıldı. Burada araçları tek tek kontrol eden Vali Su, yetkilerden araçlarla ilgili bilgi aldı. Ardından 177. yıl dönümü pastası kesilirken, denizde de ışıklı gösteri yapıldı. Denizin ortasında bir gemiye düzenekle kurulan '10 Nisan, Mersin' yazısının ateşle yakılması vatandaşların büyük ilgisini çekerken, deniz polisi de denizde Türk bayrağı açtı. Havai fişek ve dron gösterileri de etkinliğe renk katarken, sadece kadınlardan oluşan Erdemli Belediyesi Mehteran takımının performansı da büyük ilgi çekti. Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı etkinlik, yeni alınan araçların konvoyuyla sona erdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ali İhsan Su, bugün Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Polisimiz kurulduğu günden bugüne kadar fedakarca, can siper hane görev yapmıştır. Milletimizin huzuru, güveni için her türlü fedakarlığı yerine getirmiştir. Bu anlamda şehitlerimiz, gazilerimiz var. Tüm polis teşkilatımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu çerçevede başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ise bugün mutlu bir gün olduğunu vurgulayarak, "Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü Mersin'de hep birlikte kutluyoruz. Burada stantlarımız var. Emniyet teşkilatının ne noktaya geldiğini, nasıl çağ atladığını hep birlikte görüyoruz. Vatandaşlarımız da çok memnun. Şehitlerimizi Allah'tan rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum. Tüm emniyet personelimizin günlerini kutluyorum. Bütün Mersinlilere de bize verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN