Son Dakika Haberleri: Deniz otobüsü seferlerine narkotik kapanı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Deniz otobüsü seferlerine narkotik kapanı

2 saat önce

Bursa narkotik polisi, şehrin bütün girişlerini kontrol altına alabilmek adına İstanbul ve Mudanya arasında çalışan deniz otobüsü ve feribot seferlerinde uygulama yaptı.

Deniz otobüsü seferlerine narkotik kapanı, System.String[]
Bursa narkotik polisi, şehrin bütün girişlerini kontrol altına alabilmek adına İstanbul ve Mudanya arasında çalışan deniz otobüsü ve feribot seferlerinde uygulama yaptı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada çok sayıda araç ve şahıs arandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin bütün girişlerini kontrol altında tutabilmek ve zehir tacirlerinin bütün yollarını kesmek adına Mudanya ilçesinde İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüs (BUDO) seferlerinin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Uygulamaya çok sayıda polis memuru ve narkotik polisleri katıldı.

Uygulama kapsamında 274 şahıs ile 84 araç didik didik arandı. Aramalarda narkotik köpekleri şüpheli araçlarda ve şüpheli çantaları aradı.

Herhangi bir suç unsurunun yakalanmadığı uygulamada ekipler Bursa'ya deniz yoluyla uyuşturucu sokmaya çalışan zehir tacirlerine geçit verilmeyeceği mesajını verdi. - BURSA
İstanbul, Narkotik, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 27 Temmuz'da başlayacak Şarkıcı Sibel Tüzün, kendisine ağır sözler söyleyen eski eşiyle uzlaşmadı Cezaevinden çıktıktan sonra 2'si oğlu 4 kişiyi öldüren cani hakkında istenen ceza belli oldu AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz otobüsü seferlerine narkotik kapanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]