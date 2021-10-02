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Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı

02.10.2021 12:19

İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde 33 yaşındaki G.Ş. adlı kadın, yanında oturan 50 yaşındaki Yusuf Yıldırım'ın cinsel saldırısına maruz kaldı. İddiaya göre şahıs, genç kadın uyurken elini kadının pantolonunun içine sokmaya çalıştı. Kadının uyanıp tepki göstermesiyle panikleyip kaçan şahıs, diğer yolcular tarafından yakalandı. Çocuğa cinsel taciz suçundan da araması olan Yıldırım yakalanıp tutuklanırken, şahsa 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde geçtiğimiz ay yaşanan olayda, deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım, yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuyu, iddiaya göre uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulundu.

PANİKLEYİP KAÇMAYA ÇALIŞTI, YOLCULAR YAKALADI

Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata inerek uzaklaşmak istedi. G.Ş. yüksek sesle yaşadıklarını anlatınca deniz otobüsünde hareketlilik yaşandı. Bazı yolcular, alt kata inip Yıldırım'ı yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti.

Deniz otobüsünde genç kadına taciz anları: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı

OTOBÜS ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

G.Ş.'nin şikayeti üzerine rotası değiştirilen deniz otobüsü Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştı. Yusuf Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN ARANMASI VARMIŞ

Hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan arama kararı bulunduğu saptanan Yıldırım, ifadesinin ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde her iki suçtan tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Deniz otobüsünde genç kadına taciz anları: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı

''ELİNİ PANTOLUMUN İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞTI''

Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, "Bunun istem dışı olduğunu düşündüm, daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim. Avukatımla, olayın takipçisi olacağım" dedi.

Deniz otobüsünde genç kadına taciz anları: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı

TACİZ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan olay sonrası deniz otobüsünde yaşanan hareketlilik, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca alt kata indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı. Bu görüntüler ise polis tarafından delil olarak savcılığa verildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, Yusuf Yıldırım hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Soruşturma sonunda, Yıldırım hakkında, Gemlik 1 Asliye Ceza Mahkemesi'nde, basit cinsel saldırı suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu bulunan Yıldırım'ın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak.

Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Yusuf Yıldırım, Yıldırım, İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
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