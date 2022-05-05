Deniz Otoyolu" Çin-Güney Kore Ticaretini Kolaylaştırdı - Son Dakika
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Deniz Otoyolu" Çin-Güney Kore Ticaretini Kolaylaştırdı

05.05.2022 14:54
Deniz Otoyolu" Çin-Güney Kore Ticaretini Kolaylaştırdı

JİNAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Weihai Limanı'na doğru bir yolcu ro-ro gemisi seyir halindeyken, kargo yüklü 15 konteyner kamyonu kabinden çıktı.

JİNAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Weihai Limanı'na doğru bir yolcu ro-ro gemisi seyir halindeyken, kargo yüklü 15 konteyner kamyonu kabinden çıktı. Üç saat içinde, konteynerlerin içindeki ürünler Çin'e dağıtılmaya hazırdı. Shandong'da 2008'den beri aktif biçimde geliştirilmekte olan rota sayesinde, eyalet ile Güney Kore arasındaki mesafe en fazla 200 deniz mili olacak şekilde kısaltıldı. Shandong'da yer alan Qingdao, Yantai, Weihai ve Rizhao'yu Güney Kore'ye bağlayan mevcut dokuz yolcu ve kargo hattı, Çin'in Güney Kore'ye giden toplam rotalarının yarısından fazlasını oluşturuyor. "Deniz otoyolu" üzerinde her hafta 50'den fazla gemi rotası faaliyet gösteriyor.

Maliyet ve verimlilik açısından benzersiz avantajlarıyla bu "otoyol" açıldığı günden bu yana hayli yoğun bir şekilde işliyor. 2017 yılında seyahat ve gümrükleme prosedürüne göre, Çin'e ithal edilen ürünlerin Weihai'nin Rongcheng limanı üzerinden girişi 23 saatten fazla ve Çin'den ihraç edilen ürünlerin çıkışı 1,27 saatten fazla zaman alıyordu. Ancak 2021'de bu süreler ithalat için 12,25 saat ve ihracat için de 0,94 saate indirildi. Geliştirilen yönetim sistemi sayesinde geçtiğimiz yıldan bu yana Koreli treylerler, Çinli çekiciler tarafından liman denetim sahalarına çekildikten ve gümrükten geçtikten sonra çekici değiştirmeden Çin'i dolaşabiliyor. Sinotrans Central China Şirketi'nin lojistik departmanının yöneticisi Xu Guangyao, "Şirketimizin işleri, yeni gümrük yönetim biçimi sayesinde geçen yıl yüzde 45 arttı. Çin ile Güney Kore arasındaki Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının bu yıl yürürlüğe girmesiyle daha fazla sözleşme bekliyoruz" dedi.

Çin 1 Şubat'ta, Güney Kore'den ithal edilen bazı ürünler için RCEP anlaşması kapsamında taahhüt ettiği tarife oranını kabul etti. Resmi rakamlara göre 2021'de Shandong ile Güney Kore arasındaki ticaret bir önceki yıla göre yüzde 29,7 artarak 269,55 milyar yuana (40,69 milyar ABD doları) ulaştı. Qingdao Gümrükleri Genel Operasyon Departmanı Müdürü Zhao Yang, "RCEP'nin uygulanması ve ardından gelen tarife indirimleri ve ticaretin kolaylaştırılmasıyla, Shandong'un Güney Kore ile ticaretinin büyümeye devam etmesi bekleniyor" dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Güney Kore, Shandong, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Deniz Otoyolu' Çin-Güney Kore Ticaretini Kolaylaştırdı - Son Dakika


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